Тактаров заявил, что подерётся с членом мексиканской банды

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров рассказал, кто будет его следующим соперником.

«Моим соперником станет боксёр, член банды из Мексики. Он друг этой банды, которая продавала наркотики на территории гостиницы. Влад Хрюнов договорился о бое через Денни Трехо. Он всех бандитов знает в Мексике», — цитирует Тактарова Metaratings.ru.

Напомним, что Тактаров в августе провёл бой по правилам бокса с Монсоном. Поединок завершился вничью.

В активе 56-летнего Тактарова 17 побед и пять поражений в поединках по ММА.

Ранее сообщалось, что бой-реванш между Монсоном и Тактаровым отменён.