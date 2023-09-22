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Тактаров заявил, что подерётся с членом мексиканской банды

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Бывший чемпион UFC Олег Тактаров рассказал, кто будет его следующим соперником.
Тактаров заявил, что подерётся с членом мексиканской банды
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Моим соперником станет боксёр, член банды из Мексики. Он друг этой банды, которая продавала наркотики на территории гостиницы. Влад Хрюнов договорился о бое через Денни Трехо. Он всех бандитов знает в Мексике», — цитирует Тактарова Metaratings.ru.

Напомним, что Тактаров в августе провёл бой по правилам бокса с Монсоном. Поединок завершился вничью.

В активе 56-летнего Тактарова 17 побед и пять поражений в поединках по ММА. 

Ранее сообщалось, что бой-реванш между Монсоном и Тактаровым отменён.

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