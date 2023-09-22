Тактаров заявил, что подерётся с членом мексиканской банды
- РИА Новости
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«Моим соперником станет боксёр, член банды из Мексики. Он друг этой банды, которая продавала наркотики на территории гостиницы. Влад Хрюнов договорился о бое через Денни Трехо. Он всех бандитов знает в Мексике», — цитирует Тактарова Metaratings.ru.
Напомним, что Тактаров в августе провёл бой по правилам бокса с Монсоном. Поединок завершился вничью.
В активе 56-летнего Тактарова 17 побед и пять поражений в поединках по ММА.
Ранее сообщалось, что бой-реванш между Монсоном и Тактаровым отменён.