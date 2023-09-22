Иванов объяснил, почему Единая лига ВТБ не приглашает китайские клубы
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«Можно и индонезийские клубы приглашать, и филиппинские. Что касается китайских, то там специфический баскетбол, он строится на шоу, без защиты. Если появится клуб, который будет очень хотеть и составлять реальную конкуренцию, тогда да. Но пока я такого не вижу», — цитирует Иванова ТАСС.
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