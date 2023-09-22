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Иванов объяснил, почему Единая лига ВТБ не приглашает китайские клубы

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Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал, почему китайские клубы не приглашают в Россию.
Иванов объяснил, почему Единая лига ВТБ не приглашает китайские клубы
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Можно и индонезийские клубы приглашать, и филиппинские. Что касается китайских, то там специфический баскетбол, он строится на шоу, без защиты. Если появится клуб, который будет очень хотеть и составлять реальную конкуренцию, тогда да. Но пока я такого не вижу», — цитирует Иванова ТАСС.

В Единой лиге ВТБ в новом сезоне выступят 12 российских команд, казахстанская «Астана» и белорусский «Минск».

С 21 по 24 сентября в Москве на территории «ВТБ Арены» проходит Суперкубок Единой лиги.

Впервые Суперкубок Единой лиги ВТБ на Кубок имени А.Я. Гомельского состоялся в 2021 году.

Ранее «Локомотив-Кубань» победил ЦСКА в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

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