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Надаль назвал Джоковича лучшим теннисистом в истории

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Испанец Рафаэль Надаль назвал серба Новака Джоковича лучшим игроком в истории тенниса.

«Я не собираюсь бросать камень в чужой огород, у меня не такое большое эго, чтобы выставлять реальность в другом свете. Это реальность. Думаю, что с уважением всех титулов, Джокович является лучшим в истории и с этим нельзя спорить», — цитирует Надаля As. 

В 2023 году серб стал победителем Australian Open, «Роллан Гаррос» и US Open. В финале Открытого чемпионата США Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Теннисист выиграл четвёртый US Open в карьере. До этого он побеждал в 2011, 2015 и 2018 годах. В его активе 24 победы на турнирах Большого шлема.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

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