Шевченко сообщила, что ей потребуется операция на руке после боя с Грассо на турнире UFC
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«Вчера получила информацию о моей травме кисти. Оскольчатый перелом, требующий хирургического вмешательства», — написала Шевченко в соцсетях.
Поединок продлился все пять раундов и завершился ничьей. Таким образом, мексиканская спортсменка сохранила титул чемпионки UFC.
Первая встреча девушек, которая состоялась в марте 2023-го, закончилась победой Грассо.
Ранее президент UFC пообещал организовать третий бой Шевченко и Грассо.