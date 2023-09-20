Шевченко сообщила, что ей потребуется операция на руке после боя с Грассо на турнире UFC

Валентина Шевченко, представляющая Киргизию, рассказала о травме, полученной в поединке с мексиканкой Алексой Грассо в рамках главного события вечера на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе (США).

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