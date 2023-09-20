Ольховский отметил ценность победы Кудерметовой над Бушар

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Вероника Кудерметова провела очень сложный матч второго круга представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Гвадалахаре с Эжени Бушар.

«Вероника допустила довольно много ошибок. Но в Мексике непростые условия, там бывает очень трудно играть. Бывает, что игрок много ошибается и выигрывает, тем ценнее становится победа. Главное здесь — результат, возможно, дальше уже будет проще», — цитирует Ольховского ТАСС.

Игра завершилась со счётом 6:2, 6:7, 6:4 в пользу 26-летней спортсменки из России.

Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница игры между белоруской Викторией Азаренко и украинкой Даяной Ястремской.

Призовой фонд турнира составляет $2,7 млн.

Ранее сообщалось, что Анастасия Потапова проиграла колумбийке Эмилиане Аранго на старте турнира WTA в Гвадалахаре.





