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Третьяк: ЦСКА многое сделал для развития советского и российского спорта

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил вклад спортивного общества ЦСКА в развитие советского и российского спорта.
Третьяк: ЦСКА многое сделал для развития советского и российского спорта
  • РИА Новости

«Большая честь — поздравить мой родной клуб с этой датой. Горжусь, что 21 год я представлял ЦСКА на всех международных соревнованиях. У великого тренера Тарасова была одна цель — побеждать везде. И мы брали на себя обязательства выиграть Олимпийские игры, чемпионаты мира. И не зря олимпийский огонь на Играх в Сочи зажигали два армейца — Ирина Роднина и Владислав Третьяк. Наш прославленный клуб действительно многое сделал для развития советского и российского спорта», — заявил Третьяк.

19 сентября в Государственной думе состоялось открытие выставки, посвящённой 100-летию ЦСКА, — «ЦСКА — 100 лет побед».

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что спортивное общество ЦСКА ведёт важную работу по формированию стабильной системы отечественного спорта.

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