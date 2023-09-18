Надаль заявил о желании видеть Мбаппе в «Реале»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о желании видеть нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

«Я буду рад, если Мбаппе придёт. Конечно, мне нравится он. Нам его не хватает. Кому не нравится Мбаппе? Но он не обязан переходить в «Реал», когда мы, болельщики, этого хотим», — цитирует Надаля MD.

Напомним, что клуб дважды пытался подписать Килиана Мбаппе, но французский форвард каждый раз оставался в ПСЖ.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в четырёх матчах за парижскую команду и забил семь мячей.

Ранее сообщалось, что Мбаппе и Неймар отписались друг от друга в социальных сетях.