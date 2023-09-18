Касаткина опустилась на одну строчку в рейтинге WTA
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Касаткина, которая занимала 12-е место, опустилась на 13-ю строчку. Людмила Самсонова сохранила 17-ю позицию, а Вероника Кудерметова сместилась с 18-й на 19-ю.
Екатерина Александрова — 20-я, Анастасия Потапова — 26-я, и Анна Блинкова — 40-я.
Лидирует в рейтинге белоруска Арина Соболенко. Вторая — полька Ига Свёнтек. Третья — американка Кори Гауфф. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина опустилась с четвёртого на пятое место.
Ранее Рублёв стал победителем выставочного турнира во Франкфурте-на-Майне.