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Касаткина опустилась на одну строчку в рейтинге WTA

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Российская теннисистка Дарья Касаткина потеряла одну позицию в рейтинге WTA.
Касаткина опустилась на одну строчку в рейтинге WTA
  • AP
  • © Adam Hunger

Касаткина, которая занимала 12-е место, опустилась на 13-ю строчку. Людмила Самсонова сохранила 17-ю позицию, а Вероника Кудерметова сместилась с 18-й на 19-ю.

Екатерина Александрова — 20-я, Анастасия Потапова — 26-я, и Анна Блинкова — 40-я.

Лидирует в рейтинге белоруска Арина Соболенко. Вторая — полька Ига Свёнтек. Третья — американка Кори Гауфф. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина опустилась с четвёртого на пятое место.

Ранее Рублёв стал победителем выставочного турнира во Франкфурте-на-Майне.

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