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Гол Троссарда принёс победу «Арсеналу» в матче АПЛ с «Эвертоном»

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«Арсенал» в гостях нанёс поражение «Эвертону» в матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.
Гол Троссарда принёс победу «Арсеналу» в матче АПЛ с «Эвертоном»
  • AP
  • © Jon Super

Игра на стадионе «Гудисон Парк» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива из Лондона.

Победный мяч на 69-й минуте забил Леандро Троссард.

«Арсенал» набрал 13 очков и поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице. «Эвертон» (одно) располагается на 18-й позиции. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (15).

В другом матче дня «Челси» в гостях сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0).

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одержал победу над «Астон Вилла» в матче АПЛ.

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