Гол Троссарда принёс победу «Арсеналу» в матче АПЛ с «Эвертоном»
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Игра на стадионе «Гудисон Парк» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива из Лондона.
Победный мяч на 69-й минуте забил Леандро Троссард.
«Арсенал» набрал 13 очков и поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице. «Эвертон» (одно) располагается на 18-й позиции. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (15).
В другом матче дня «Челси» в гостях сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0).
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одержал победу над «Астон Вилла» в матче АПЛ.