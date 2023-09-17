Гол Троссарда принёс победу «Арсеналу» в матче АПЛ с «Эвертоном»

«Арсенал» в гостях нанёс поражение «Эвертону» в матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.

Игра на стадионе «Гудисон Парк» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива из Лондона.

Победный мяч на 69-й минуте забил Леандро Троссард.

«Арсенал» набрал 13 очков и поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице. «Эвертон» (одно) располагается на 18-й позиции. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (15).

В другом матче дня «Челси» в гостях сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0).

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одержал победу над «Астон Вилла» в матче АПЛ.