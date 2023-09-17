Сидаков вышел в 1/16 финала чемпионата мира по спортивной борьбе
Сидаков одержал победу над грузином Автандилом Кенчадзе в квалификации чемпионата мира до 74 кг со счётом 7:6.
В следующем раунде Сидаков встретится с бронзовым призёром Игр Бекзодом Абдурахмоновым из Узбекистана.
Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября.
В апреле исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.
Ранее Валиев пробился в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе до 92 кг.