Сидаков вышел в 1/16 финала чемпионата мира по спортивной борьбе

Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Заурбек Сидаков вышел в 1/16 финала чемпионата мира в Белграде.

Сидаков одержал победу над грузином Автандилом Кенчадзе в квалификации чемпионата мира до 74 кг со счётом 7:6.

В следующем раунде Сидаков встретится с бронзовым призёром Игр Бекзодом Абдурахмоновым из Узбекистана.

Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября.

В апреле исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее Валиев пробился в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе до 92 кг.