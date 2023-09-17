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Перенёсший кому вратарь Рико планирует сыграть в этом сезоне

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Голкипер «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико рассказал о своём желании вернуться в футбол.

Игрок заявил, что его цель — быть в команде до окончания сезона-2023/24. Он добавил, что его первый вопрос после комы был, сможет ли он снова играть в футбол.

28 мая голкипер парижского клуба был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Его доставили в больницу на вертолёте с серьёзной черепно-мозговой травмой. Он перенёс ряд операций.

Ранее сообщалось, что упавшего с лошади вратаря ПСЖ Рико 15 сентября выписали из больницы.

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