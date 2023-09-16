Фалеева и Кузнецов выиграли спринт на чемпионате России по лыжероллерам

Анастасия Фалеева и Андрей Кузнецов стали победителями в спринте классическим стилем на летнем чемпионате России по лыжероллерам.

Результат Фалеевой составил 4 минуты 55,91 секунды. Второй пришла Алёна Баранова с отставанием в 1,90 секунды, третьей — Дарья Непряева (+3,02).

Кузнецов добрался до финиша за 4 минуты 23,96 секунды. На втором месте финишировал Сергей Ардашев с отставанием в +1,23 секунды, бронза у Ивана Безматерных (+1,81).

Летний чемпионат России по лыжным гонкам, проходящий в спортивном центре «Малиновка» в Архангельской области, завершится 18 сентября.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов не выступит на чемпионате России из-за простуды.