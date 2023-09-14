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Четырёхкратный чемпион мира Феттель допустил возвращение в «Формулу-1»

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Гонщик Себастьян Феттель допустил, что может возобновить карьеру.
Четырёхкратный чемпион мира Феттель допустил возвращение в «Формулу-1»
  • AP

«Многие, когда им задавали вопрос о возвращении, отвечали «нет». Кто-то говорил: «Я не знаю», но по итогу все они возвращались, поэтому и я не могу этого исключать. Это будет зависеть от вызова, но сейчас у меня нет таких мыслей», — приводит слова Феттеля Sky Sports.

Феттель завершил карьеру после окончания прошлого сезона. Он является четырёхкратным чемпионом «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед подряд.

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