Четырёхкратный чемпион мира Феттель допустил возвращение в «Формулу-1»

Гонщик Себастьян Феттель допустил, что может возобновить карьеру.

«Многие, когда им задавали вопрос о возвращении, отвечали «нет». Кто-то говорил: «Я не знаю», но по итогу все они возвращались, поэтому и я не могу этого исключать. Это будет зависеть от вызова, но сейчас у меня нет таких мыслей», — приводит слова Феттеля Sky Sports.

Феттель завершил карьеру после окончания прошлого сезона. Он является четырёхкратным чемпионом «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед подряд.