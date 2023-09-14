Эмблемы «Зенита» и ЦСКА вошли в рейтинг 100 лучших в мире

Эмблемы «Зенита» и ЦСКА вошли в 100 лучших эмблем в истории футбола.

Рейтинг составил портал FourFourTwo.

«С годами он развивался, добавляя новые элементы и становясь всё ярче — с венками из листьев, лентами и эмблемой. Последняя версия — триумф», — говорится в статье о ЦСКА.

Логотип «Зенита» описывают так: «Это «3»? «H»? Нам потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что это написано не алфавитом, который мы знаем, но мы узнаем хороший дизайн».

Ранее сообщалось, что ЦСКА попросит отпустить болельщиков с работы на кубковый матч с «Сочи».