Эмблемы «Зенита» и ЦСКА вошли в рейтинг 100 лучших в мире
Рейтинг составил портал FourFourTwo.
«С годами он развивался, добавляя новые элементы и становясь всё ярче — с венками из листьев, лентами и эмблемой. Последняя версия — триумф», — говорится в статье о ЦСКА.
Логотип «Зенита» описывают так: «Это «3»? «H»? Нам потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что это написано не алфавитом, который мы знаем, но мы узнаем хороший дизайн».
Ранее сообщалось, что ЦСКА попросит отпустить болельщиков с работы на кубковый матч с «Сочи».