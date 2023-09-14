Узнать больше

Эмблемы «Зенита» и ЦСКА вошли в рейтинг 100 лучших в мире

Короткая ссылка
Эмблемы «Зенита» и ЦСКА вошли в 100 лучших эмблем в истории футбола.
Эмблемы «Зенита» и ЦСКА вошли в рейтинг 100 лучших в мире

    Рейтинг составил портал FourFourTwo.

    «С годами он развивался, добавляя новые элементы и становясь всё ярче — с венками из листьев, лентами и эмблемой. Последняя версия — триумф», — говорится в статье о ЦСКА.

    Логотип «Зенита» описывают так: «Это «3»? «H»? Нам потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что это написано не алфавитом, который мы знаем, но мы узнаем хороший дизайн».

    Ранее сообщалось, что ЦСКА попросит отпустить болельщиков с работы на кубковый матч с «Сочи».

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    dzen_banner
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить