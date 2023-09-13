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«Велес» c Кутеповым вылетел из Кубка России по футболу

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Московский «Велес» не смог пробиться в 1/32 финала плей-офф Кубка России по футболу.
«Велес» c Кутеповым вылетел из Кубка России по футболу
  • © пресс-служба ФК "Знамя Труда"

Команда из столицы в матче 1/64 проиграла «Знамени Труда». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказался коллектив из Орехово-Зуева (4:1).

Защитник «Велеса» Илья Кутепов провёл на поле 71 минуту, но не запомнился результативными действиями.

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

«Ротор» — «Легион Динамо» — 3:0;

«Динамо-Брянск» — «Калуга» — 0:0 (5:4);

«Сатурн» — «Химик-Август» — 0:0 (3:1);

«Волга» (Ульяновск) — «Уфа» — 0:0 (0:2);

«Луки-Энергия» — «Динамо» (СПб) — 0:0 (5:4).

Жеребьёвка следующего раунда состоится 15 сентября.

Ранее сообщалось, что вратарю Олегу Баклову не забили семь пенальти в двух матчах Кубка России.

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