«Велес» c Кутеповым вылетел из Кубка России по футболу
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Команда из столицы в матче 1/64 проиграла «Знамени Труда». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказался коллектив из Орехово-Зуева (4:1).
Защитник «Велеса» Илья Кутепов провёл на поле 71 минуту, но не запомнился результативными действиями.
В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
«Ротор» — «Легион Динамо» — 3:0;
«Динамо-Брянск» — «Калуга» — 0:0 (5:4);
«Сатурн» — «Химик-Август» — 0:0 (3:1);
«Волга» (Ульяновск) — «Уфа» — 0:0 (0:2);
«Луки-Энергия» — «Динамо» (СПб) — 0:0 (5:4).
Жеребьёвка следующего раунда состоится 15 сентября.
Ранее сообщалось, что вратарю Олегу Баклову не забили семь пенальти в двух матчах Кубка России.