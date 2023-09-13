Глушаков назвал слухами переговоры о переходе в «Торпедо»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков дал понять, что вряд ли продолжит карьеру в московском «Торпедо».

«Последним было «Торпедо»? Это всё слухи», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Футболист не исключил, что в самое ближайшее время найдёт себе клуб из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Посмотрим, ещё время есть. Начнутся игры, отставки какие-то пойдут, ещё что-то. Посмотрим, время покажет. Пока не могу ничего сказать», — добавил Глушаков.

19 июня «Пари НН» объявил об уходе полузащитника. Он выступал за нижегородцев во второй половине сезона-2022/23. В составе клуба провёл девять матчей и забил один гол.

Чемпион России в составе московского «Спартака» в данный момент играет за клуб Медийной футбольной лиги «Броук Бойз». 36-летний игрок является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Глушаков может стать игроком «Рубина».