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Глушаков назвал слухами переговоры о переходе в «Торпедо»

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков дал понять, что вряд ли продолжит карьеру в московском «Торпедо».
Глушаков назвал слухами переговоры о переходе в «Торпедо»
  • РИА Новости

«Последним было «Торпедо»? Это всё слухи», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Футболист не исключил, что в самое ближайшее время найдёт себе клуб из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Посмотрим, ещё время есть. Начнутся игры, отставки какие-то пойдут, ещё что-то. Посмотрим, время покажет. Пока не могу ничего сказать», — добавил Глушаков.

19 июня «Пари НН» объявил об уходе полузащитника. Он выступал за нижегородцев во второй половине сезона-2022/23. В составе клуба провёл девять матчей и забил один гол.

Чемпион России в составе московского «Спартака» в данный момент играет за клуб Медийной футбольной лиги «Броук Бойз». 36-летний игрок является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Глушаков может стать игроком «Рубина».

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