Кожевников: «Спартак» удивил своей игрой, для СКА трагедии нет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о победе «Спартака» над СКА в матче КХЛ.

«Спартак» удивил своей игрой — он действовал уверенно и открыто, сыграв один из лучших матчей за последние годы. А вот что касается СКА, то было видно, что лидеры команды играли явно не на своём привычном уровне. Да, СКА проиграл сегодняшний матч, но никакой трагедии нет, команда будет по-прежнему одним из главных претендентов на Кубок Гагарина», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Ледовый дворец» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

В составе «Спартака» шайбы забросили Андрей Локтионов (30-я минута), Иван Морозов (37-я), Ансель Галимов (59-я).

«Спартак» набрал шесть очков и занимает третье место в Западной конференции. У СКА четыре очка и девятая позиция.

Ранее «Ак Барс» в овертайме победил минское «Динамо» в КХЛ.