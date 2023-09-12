Узнать больше

Кожевников: «Спартак» удивил своей игрой, для СКА трагедии нет

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о победе «Спартака» над СКА в матче КХЛ.

«Спартак» удивил своей игрой — он действовал уверенно и открыто, сыграв один из лучших матчей за последние годы. А вот что касается СКА, то было видно, что лидеры команды играли явно не на своём привычном уровне. Да, СКА проиграл сегодняшний матч, но никакой трагедии нет, команда будет по-прежнему одним из главных претендентов на Кубок Гагарина», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Ледовый дворец» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

В составе «Спартака» шайбы забросили Андрей Локтионов (30-я минута), Иван Морозов (37-я), Ансель Галимов (59-я).

«Спартак» набрал шесть очков и занимает третье место в Западной конференции. У СКА четыре очка и девятая позиция.

Ранее «Ак Барс» в овертайме победил минское «Динамо» в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить