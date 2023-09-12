Ротенберг — о серии поражений СКА: у нас сложный период, но команда держит удар

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Спартака» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Календарь не позволяет устраивать длительные тренировочные процессы. Было много ребят, которые играли первую игру. Мы пошли на риск. У нас сложный период, но команда держит удар. Сегодня здорово играл наш вратарь, он держал нас в игре. Здорово сыграл соперник», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Ледовый дворец» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

В составе «Спартака» шайбы забросили Андрей Локтионов (30-я минута), Иван Морозов (37-я), Ансель Галимов (59-я).

«Спартак» набрал шесть очков и занимает третье место в Западной конференции. У СКА четыре очка и девятая позиция.

Ранее «Ак Барс» в овертайме победил минское «Динамо» в КХЛ.