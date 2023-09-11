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«Сочи» разгромил «Локомотив» в матче КХЛ

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«Сочи» на чужом льду победил ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Сочи» разгромил «Локомотив» в матче КХЛ
  • © Пресс-служба ХК "Сочи"

Встреча на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершилась со счётом 5:0.

В составе сочинской команды отличились Борна Рендулич (8-я минута, 14-я), Михал Криштоф (11-я, 49-я) и Артур Тянулин (49-я). 

В других матчах регулярного чемпионата нижнекамский «Нефтехимик» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счётом 1:0, а столичный «Динамо» вырвал победу у «Барыса» из Астаны в овертайме (4:3).

Ранее «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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