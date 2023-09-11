Овечкин произвёл стартовый бросок мяча в матче НФЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» перед началом стартовой игры сезона-2023/24 вышел на поле и произвёл символический стартовый бросок мяча.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.
Россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
Ранее сообщалось, что Овечкин провёл первую тренировку в «Вашингтоне» после возвращения в США.