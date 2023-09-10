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Карпов: «Крылья Советов» выкупят Бабкина из «Локомотива» за 40 млн рублей

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Самарские «Крылья Советов» готовы выкупить контракт полузащитника Сергея Бабкина, который принадлежит московскому «Локомотиву».

Хавбек подпишет полноценный контракт с самарской командой на четыре года, сообщает журналист Иван Карпов.

«Крылья Советов» активируют опцию выкупа за 40 млн рублей и представят футболиста 12 или 14 сентября. 

В составе «Крыльев» Бабкин в сезоне-2023/24 провёл н восемь матчей и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1 млн.

Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре был признан лучшим игроком РПЛ в июле и августе.

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