Карпов: «Крылья Советов» выкупят Бабкина из «Локомотива» за 40 млн рублей

Самарские «Крылья Советов» готовы выкупить контракт полузащитника Сергея Бабкина, который принадлежит московскому «Локомотиву».

Хавбек подпишет полноценный контракт с самарской командой на четыре года, сообщает журналист Иван Карпов.

«Крылья Советов» активируют опцию выкупа за 40 млн рублей и представят футболиста 12 или 14 сентября.

В составе «Крыльев» Бабкин в сезоне-2023/24 провёл н восемь матчей и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1 млн.

Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре был признан лучшим игроком РПЛ в июле и августе.