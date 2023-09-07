Семак: степень серьёзности травмы Мостового станет известна через несколько дней

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил, что полузащитник Андрей Мостовой пропустит ближайшие матчи команды из Санкт-Петербурга.

«Мостовой получил повреждение. Насколько серьезное, узнаем через несколько дней на обследовании. Думаю, Андрей вряд ли выйдет на следующую игру», — цитирует Семака «Матч ТВ».

По его словам, Вячеслав Караваев должен быть готов к следующему матчу.

«Он поехал в сборную. Есть небольшое повреждение, но ничего серьезного нет», — добавил Семак.

Футболисты «Зенита» разгромили «Сепахан» (4:1) в товарищеском матче. Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Сергея Семака.

В составе сине-бело-голубых мячи забили Иван Сергеев (19-я минута), Зелимхан Бакаев (21-я), Александр Ерохин (31-я, пенальти), Густаво Мантуан (90+3). Мостовой (27-я) из-за травмы был заменен в середине первого тайма.

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор переходит в «Зенит» на правах аренды.