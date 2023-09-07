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Тарасова считает, что Усачёвой не надо торопиться с решением о завершении карьеры

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова фигуристки Дарьи Усачёвой о завершении карьеры.
Тарасова считает, что Усачёвой не надо торопиться с решением о завершении карьеры
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«В танцах ноги нужны как нигде, поэтому ей надо подлечиться и затем подумать ещё раз, не принимать такое решение впопыхах», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Осенью 2021 года спортсменка на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.

Летом Дарья объявила о приостановке спортивной карьеры и решении заняться тренерской деятельностью.

Ранее сообщалось, что Усачёва будет работать в школе Сотниковой.

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