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Усачёва объявила о завершении карьеры

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Российская фигуристка Дарья Усачёва объявила о завершении профессиональной карьеры.
Усачёва объявила о завершении карьеры
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Я не пожалела о своём решении. Наоборот, убеждаюсь, что это, как модно говорить, «прислушивайся к своему сердцу». Не думаю, что я через год вернусь на соревновательную арену. Но в шоу я очень хочу кататься», — сказала Усачёва в эфире «Okko Спорт».

Она добавила, что на тренировках у неё в какой-то момент не осталось сил катать произвольную программу. Фигуристка также отметила, что она хочет сдать ЕГЭ и поступить в университет.

Осенью 2021 года спортсменка на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.

Летом Дарья объявила о приостановке спортивной карьеры и решении заняться тренерской деятельностью.

Ранее сообщалось, что Усачёва будет работать в школе Аделины Сотниковой.

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