Sport24: Дзагоев ведёт переговоры с греческими и турецкими клубами

Российский полузащитник Алан Дзагоев может продолжить карьеру в европейском чемпионате.

Как сообщает Sport24, футболист хочет продолжить карьеру в Европе и ведёт активные переговоры с греческими и турецкими клубами. Интерес от российских клубов также присутствует.

Полузащитник является свободным агентом после завершения контракта с «Рубином» 12 июля 2023 года.

До перехода в казанский клуб Дзагоев играл за ЦСКА, в составе которого завоевал 11 трофеев. Также на его счету 59 матчей за сборную России.

Ранее в «Антальяспоре» опровергли возможный переход Дзагоева.