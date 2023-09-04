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Sport24: Дзагоев ведёт переговоры с греческими и турецкими клубами

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Российский полузащитник Алан Дзагоев может продолжить карьеру в европейском чемпионате.
Sport24: Дзагоев ведёт переговоры с греческими и турецкими клубами
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает Sport24, футболист хочет продолжить карьеру в Европе и ведёт активные переговоры с греческими и турецкими клубами. Интерес от российских клубов также присутствует.

Полузащитник является свободным агентом после завершения контракта с «Рубином» 12 июля 2023 года.

До перехода в казанский клуб Дзагоев играл за ЦСКА, в составе которого завоевал 11 трофеев. Также на его счету 59 матчей за сборную России.

Ранее в «Антальяспоре» опровергли возможный переход Дзагоева.

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