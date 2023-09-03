The Telegraph: АТР и WTA могут стать единой организацией
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Встреча между представителями ассоциаций состоится в конце сентября на саммите в Лондоне, сообщает The Telegraph.
Отмечается, что организации готовы слиться на фоне возможных крупных инвестиций в теннис со стороны Саудовской Аравии, а также усиления позиций Профсоюза теннисистов‑профессионалов (PTPA).
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что россиянка Ксения Ефремова сменила спортивное гражданство на французское.