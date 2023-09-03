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The Telegraph: АТР и WTA могут стать единой организацией

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Руководители Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) обсудят вопрос о возможном слиянии организаций.
The Telegraph: АТР и WTA могут стать единой организацией
  • Gettyimages.ru

Встреча между представителями ассоциаций состоится в конце сентября на саммите в Лондоне, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что организации готовы слиться на фоне возможных крупных инвестиций в теннис со стороны Саудовской Аравии, а также усиления позиций Профсоюза теннисистов‑профессионалов (PTPA).

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что россиянка Ксения Ефремова сменила спортивное гражданство на французское.

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