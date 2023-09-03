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Глушаков: конкретных предложений от клубов не поступало

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Чемпион России в составе московского «Спартака» Денис Глушаков дал понять, что все ещё находится в процессе поиска нового клуба.
Глушаков: конкретных предложений от клубов не поступало
  • РИА Новости

«Есть слухи про разные команды, в том числе про «Рубин», но конкретных предложений от клубов не поступало», — цитирует Глушакова РИА Новости.

19 июня «Пари НН» объявил об уходе 36-летнего полузащитника. Он выступал за нижегородцев во второй половине сезона. В составе клуба провёл девять матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Урал» не рассматривает Глушакова в качестве усиления.

Ранее сообщалось, что Глушаков может перейти в «Торпедо».

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