Овечкин: Захарян и Сазонов сделали правильный выбор, будут развиваться

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил трансферы Арсена Захаряна и Сабы Сазонова в европейские клубы.

«Я рад и за Арсена Захаряна, и за Сабу Сазонова. Рад за «Динамо», что оно сделало правильный выбор, ребята будут развиваться как футболисты. Будем надеяться, что «Динамо» сможет попасть в топ-3 чемпионата в этом сезоне», — приводит слова Овечкина РИА Новости.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

Сазонов подписал контракт с «Торино» до лета 2027 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила €2,5 млн плюс €250 тыс.

Ранее Сазонов прокомментировал переход из «Динамо» в «Торино».