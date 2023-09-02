Овечкин — о первом приезде в США: поселили в подвал с окошком
«Поселили в подвал с маленьким окошечком, как в тюрьме. Я думал: «зачем я сюда вообще приехал?» — приводит слова Овечкина программа «Команда».
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.
Россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
Ранее Овечкин поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.