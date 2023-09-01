Вайцеховская: фигурное катание начало стремительно превращаться в «Дом-2»

Обозреватель RT Елена Вайцеховская поделилась мнением о текущей ситуации в фигурном катании.

«Наиболее мощным нейтрализатором запредельных нагрузок большого спорта является результат. Он обнуляет всё: усталость от тренировок, от травм, боль, отказы себе в очень многих вещах, жёсткость, а порой и жестокость тренера. Логика здесь проста: я же дошёл до своей цели? Значит, всё, что со мной происходило, было оправданным», — написала Вайцеховская в Telegram.

Также она отметила, что с потерей возможности выступать в реально значимых соревнованиях из цепочки ушло самое важное звено.

«Вид спорта, десятилетиями поставлявший результат экстра-класса, имеющий колоссальные победные традиции и поистине уникальный тренерский цех, начал стремительно превращаться в «Дом-2».

С громкими и показными скандалами, на которые (за неимением лучших поводов) бросаются все без исключения СМИ, со странными поступками, с попытками выдать внутренние старты и шоу за события мирового значения, с множеством покалеченных карьер и судеб.

И трудно отделаться от ощущения, что механизм, заточенный на добывание золотых медалей, начинает пожирать сам себя», — добавила обозреватель RT.

Ранее Вайцеховская высказала мнение о распаде танцевального дуэта Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.