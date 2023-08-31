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Горбачёва: не могу уйти домой, тренеры удерживают меня

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Российская фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала первый тренировочный день после исчезновения.
Горбачёва: не могу уйти домой, тренеры удерживают меня
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Закончилась тренировка. Никак не могу уйти домой, потому что тренеры силой удерживают меня на ролле, чтобы привела мышцы в порядок», — со смехом заявила Горбачёва в соцсетях.

29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери. 16-летняя спортсменка накануне покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел. 

Весь день кинологи с собаками, водолазы и спасатели искали фигуристку. Свой штаб недалеко от стадиона «Спартака» развернул отряд «ЛизаАлерт». В итоге оказалось, что Алина жива и здорова: сначала она попала на камеры видеонаблюдения в кафе, а затем сотрудники полиции нашли её в одном из торговых центров столицы.

Ранее Горбачёва заявила, что её никогда не били и не унижали тренеры.

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