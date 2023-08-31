Горбачёва: не могу уйти домой, тренеры удерживают меня

Российская фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала первый тренировочный день после исчезновения.

«Закончилась тренировка. Никак не могу уйти домой, потому что тренеры силой удерживают меня на ролле, чтобы привела мышцы в порядок», — со смехом заявила Горбачёва в соцсетях.

29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери. 16-летняя спортсменка накануне покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел.

Весь день кинологи с собаками, водолазы и спасатели искали фигуристку. Свой штаб недалеко от стадиона «Спартака» развернул отряд «ЛизаАлерт». В итоге оказалось, что Алина жива и здорова: сначала она попала на камеры видеонаблюдения в кафе, а затем сотрудники полиции нашли её в одном из торговых центров столицы.

Ранее Горбачёва заявила, что её никогда не били и не унижали тренеры.