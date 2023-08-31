Тарасова считает, что дуэт Кагановской и Ангелопола не подавал больших надежд
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«Для кого они подавали большие надежды? Для меня — нет. Если бы подавали, они бы не распались», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
О распаде пары стало известно 31 августа.
Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.
Ранее Кагановская назвала причины распада дуэта с Ангелополом.