Свинин: Кагановская и Ангелопол не какие-то звёзды, чтобы сокрушаться на этот счёт

Тренер по фигурному катанию Александр Свинин высказался о распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.

«Честно говоря, сложно говорить, почему так случилось. Тут вопросы следует задавать их тренеру. Но поверьте, за всю историю фигурного катания расходилось огромное количество танцевальных дуэтов. Поэтому не они первые, не они последние. А потом — Кагановская и Ангелопол не какие-то звёзды, чтобы сокрушаться на этот счёт», — заявил Свинин RT.

Также он отметил, что ему сложно рассуждать о причинах распада дуэта.

«Тем не менее это достаточно хорошая пара, которая в прошлом сезоне демонстрировала неплохие результаты. Но перед началом нового они неожиданно решились на такой шаг. Теперь у обоих всё будет по-другому. Понятное дело, на пользу спортсменам подобные события не идут».

Ранее сообщалось, что Татьяна Навка разочарована новостью о распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.