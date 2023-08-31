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Навка разочарована, что распался дуэт Кагановская — Ангелопол

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка разочарована новостью о распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.
Навка разочарована, что распался дуэт Кагановская — Ангелопол
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Признаюсь, испытала сильное разочарование, когда узнала о распаде данного дуэта. Пара была прекрасная и подавала огромные надежды. Считаю, у них были все предпосылки для того, чтобы побороться за звание сильнейших в России. Красивые, молодые, сильные, безумно перспективные.

Но, видимо, у ребят имеются на то свои причины. Судить о них не берусь. Остаётся только наблюдать за дальнейшей судьбой Кагановской и Ангелопола. Повторюсь, мне безумно жаль, но мы не знаем всей внутренней кухни и ситуации. Хочется пожелать Валерию и Василисе продолжать идти к своей мечте, несмотря на произошедшее. Надеюсь, мы обоих ещё увидим», — заявила Навка RT.

Ранее сообщалось, что Новицкий считает, что пара Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол имела шансы демонстрировать хорошие результаты в новом сезоне.

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