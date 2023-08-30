Карпину без разницы присутствие Дзюбы в составе «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что не испытывает никаких эмоций от присутствия или отсутствия нападающего Артёма Дзюбы в составе московского «Локомотива».

«Комфортно ли было играть с «Локомотивом», где не было Дзюбы? А мне почему должно быть комфортно или нет? Футболистам должно быть комфортно. Это у вас напряжённость возникает, наверное. Для вас — да, а я тут причём?» — цитирует Карпина «Матч ТВ».

«Ростов» обыграл «Локомотив» (2:1) в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Дзюба не принимал участия в игре.

Стоит отметить, что у Карпина и Дзюбы достаточно напряжённые отношения.

Ранее сообщалось, что Дзюба не сыграет с «Ростовом» в Кубке России из-за повреждения.