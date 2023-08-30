Узнать больше

Карпину без разницы присутствие Дзюбы в составе «Локомотива»

Короткая ссылка
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что не испытывает никаких эмоций от присутствия или отсутствия нападающего Артёма Дзюбы в составе московского «Локомотива».
Карпину без разницы присутствие Дзюбы в составе «Локомотива»
  • globallookpress.com

«Комфортно ли было играть с «Локомотивом», где не было Дзюбы? А мне почему должно быть комфортно или нет? Футболистам должно быть комфортно. Это у вас напряжённость возникает, наверное. Для вас — да, а я тут причём?» — цитирует Карпина «Матч ТВ».

«Ростов» обыграл «Локомотив» (2:1) в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Дзюба не принимал участия в игре.

Стоит отметить, что у Карпина и Дзюбы достаточно напряжённые отношения.

Ранее сообщалось, что Дзюба не сыграет с «Ростовом» в Кубке России из-за повреждения.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить