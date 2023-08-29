Узнать больше

Конфликта между тренером и пропавшей Горбачёвой не было

Короткая ссылка
Коллеги Софьи Федченко, тренера фигуристки Алины Горбачёвой, заявили, что конфликта между наставницей и ученицей не было.

«Не было никаких конфликтов, всё нормально было. И переезжать никто не собирался. Насчёт соревнований точно не скажу, возможно, Алина должна была участвовать в так называемых контрольных прокатах для фигуристов в Москве», — сказал RT хореограф Никита Михайлов. 

О том, что между Федченко и Горбачёвой всё было в порядке, заявила RT и тренер по фигурному катанию Валерия Егорова: «Ни о чём таком я не знаю, перед прокатом у них всё было нормально».

Напомним, что сегодня мама спортсменки Екатерина сообщила о пропаже своей дочери. Последний раз камеры зафиксировали Алину 28 августа в 19:08 мск по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Фигуристка вышла с катка «Чкалов Арена» и не вернулась домой.

По информации СМИ, девочка накануне поссорилась со своим тренером и подумывала о смене наставника. Также стало известно о том, что Горбачёва с девяти лет живёт у Федченко. Специалист забрала спортсменку после конфликта с её мамой.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подключился к поиску Горбачёвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить