Конфликта между тренером и пропавшей Горбачёвой не было

Коллеги Софьи Федченко, тренера фигуристки Алины Горбачёвой, заявили, что конфликта между наставницей и ученицей не было.

«Не было никаких конфликтов, всё нормально было. И переезжать никто не собирался. Насчёт соревнований точно не скажу, возможно, Алина должна была участвовать в так называемых контрольных прокатах для фигуристов в Москве», — сказал RT хореограф Никита Михайлов.

О том, что между Федченко и Горбачёвой всё было в порядке, заявила RT и тренер по фигурному катанию Валерия Егорова: «Ни о чём таком я не знаю, перед прокатом у них всё было нормально».

Напомним, что сегодня мама спортсменки Екатерина сообщила о пропаже своей дочери. Последний раз камеры зафиксировали Алину 28 августа в 19:08 мск по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Фигуристка вышла с катка «Чкалов Арена» и не вернулась домой.

По информации СМИ, девочка накануне поссорилась со своим тренером и подумывала о смене наставника. Также стало известно о том, что Горбачёва с девяти лет живёт у Федченко. Специалист забрала спортсменку после конфликта с её мамой.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подключился к поиску Горбачёвой.