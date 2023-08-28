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«Чемпионат»: ЦСКА заплатит за Келвена €4,5 млн

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Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за трансфер защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена.
«Чемпионат»: ЦСКА заплатит за Келвена €4,5 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Ricardo Moreira

Как сообщает «Чемпионат», армейский клуб заплатит €4,5 млн за трансфер футболиста. 

По информации источника, 30 августа игрок прилетит в столицу России для завершения трансфера.

Келвен выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. В сезоне-2022/23 футболист провёл за клуб 41 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Атлетико Паранаэнсе» принял предложение ЦСКА по Келвену.

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