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Лучший бомбардир в истории «Адмирала» Саюстов завершил игровую карьеру

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Лучший бомбардир в истории владивостокского «Адмирала» Дмитрий Саюстов принял официальное решение о завершении своей спортивной карьеры в возрасте 35 лет.
Лучший бомбардир в истории «Адмирала» Саюстов завершил игровую карьеру
  • РИА Новости

«Я благодарен за годы, проведённые в большом хоккее, всем тем, с кем сводила меня судьба. Это было прекрасное время, проведённое в Челябинске и Магнитогорске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Слова благодарности также хочу сказать Владивостоку», — цитирует Саюстова агентство Шуми Бабаева.

35-летний хоккеист является серебряным призёром чемпионата России 2013 года, бронзовым призёром чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2012 года, а также занял третье место на молодёжном чемпионате мира 2008 года.

Всего в КХЛ нападающий провёл 585 матчей, в которых набрал 155 (86 + 69) очков. В сезоне-2022/23 в составе «Адмирала» нападающий сыграл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 7 (3 + 4) очков.

Ранее защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов заявил, что, возможно, после окончания карьеры уедет жить в США.

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