Форвард «Торонто» Мэттьюс подписал рекордный для НХЛ контракт на $13,25 млн в год

Нападающий Остон Мэттьюс продолжит в ближайшие пять сезонов выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс».

25-летний форвард заключил новый контракт с канадским клубом. Американский хоккеист будет получать в среднем рекордные $13,25 млн в год, сообщает пресс-служба «Торонто».

Уточняется, что новое соглашение рассчитано на четыре года и вступит в силу с сезона-2024/25.

Самым высокооплачиваемым игроком НХЛ до нового контракта Мэттьюса был форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон ($12,6 млн в год).

Мэттьюс в 481 матче регулярного чемпионата набрал 542 (299 шайб + 243 результативных пасов) очка. В 50 играх плей-офф — 44 (22 + 22) очка.

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