Устюгов видит положительный момент для себя из-за отстранения российских спортсменов

Олимпийский чемпион в эстафете 4х10 км Сергей Устюгов прокомментировал отстранение российских спортсменов.

«Для меня есть большой плюс — я могу проводить как можно больше времени со своей семьёй. Скучаю по всем. Но такова жизнь, от этого никуда не деться. Я ничего не могу изменить и как-то повлиять на это», — цитирует Устюгова Metaratings.

Летом лыжник заявил о решении продолжить выступать ещё минимум два сезона. 31-летний Устюгов по ходу сезона-2022/23 не раз говорил о том, что думает о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что Устюгов стал вторым в спринте на чемпионате России по лыжероллерам.