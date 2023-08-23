Узнать больше

Устюгов видит положительный момент для себя из-за отстранения российских спортсменов

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион в эстафете 4х10 км Сергей Устюгов прокомментировал отстранение российских спортсменов.
Устюгов видит положительный момент для себя из-за отстранения российских спортсменов
  • РИА Новости

«Для меня есть большой плюс — я могу проводить как можно больше времени со своей семьёй. Скучаю по всем. Но такова жизнь, от этого никуда не деться. Я ничего не могу изменить и как-то повлиять на это», — цитирует Устюгова Metaratings.

Летом лыжник заявил о решении продолжить выступать ещё минимум два сезона. 31-летний Устюгов по ходу сезона-2022/23 не раз говорил о том, что думает о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что Устюгов стал вторым в спринте на чемпионате России по лыжероллерам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить