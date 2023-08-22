Монсон рассказал о желании войти в руководство Союза ММА России
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«Если меня выдвинут, я могу об этом подумать. Было бы честью для меня помогать развитию спорта», — приводит слова Монсона ТАСС.
Фёдор Емельяненко возглавил Союз ММА России в июне 2022 года. Россиянин за профессиональную карьеру одержал 40 побед и потерпел семь поражений.
19 августа стало известно, что Емельяненко принял решение покинуть пост главы MMA.
Ранее в Международной федерации ММА отметили заслуги Фёдора Емельяненко.