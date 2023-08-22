Монсон рассказал о желании войти в руководство Союза ММА России

Боец смешанного стиля Джефф Монсон высказался о возможности избираться в руководство Союза смешанных единоборств (ММА) России.

«Если меня выдвинут, я могу об этом подумать. Было бы честью для меня помогать развитию спорта», — приводит слова Монсона ТАСС.

Фёдор Емельяненко возглавил Союз ММА России в июне 2022 года. Россиянин за профессиональную карьеру одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

19 августа стало известно, что Емельяненко принял решение покинуть пост главы MMA.

Ранее в Международной федерации ММА отметили заслуги Фёдора Емельяненко.