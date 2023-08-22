Узнать больше

Монсон рассказал о желании войти в руководство Союза ММА России

Короткая ссылка
Боец смешанного стиля Джефф Монсон высказался о возможности избираться в руководство Союза смешанных единоборств (ММА) России.
Монсон рассказал о желании войти в руководство Союза ММА России
  • Gettyimages.ru

«Если меня выдвинут, я могу об этом подумать. Было бы честью для меня помогать развитию спорта», — приводит слова Монсона ТАСС.

Фёдор Емельяненко возглавил Союз ММА России в июне 2022 года. Россиянин за профессиональную карьеру одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

19 августа стало известно, что Емельяненко принял решение покинуть пост главы MMA.

Ранее в Международной федерации ММА отметили заслуги Фёдора Емельяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить