Капитан сборной Испании по футболу Кармона узнала о смерти отца после победы на ЧМ

Капитан женской сборной Испании Ольга Кармона узнала о смерти отца после финала чемпионата мира по футболу против команды Англии.

Отец Кармоны умер в ночь на 19 августа, однако спортсменка узнала о его смерти только спустя несколько часов после финала чемпионата мира 20 августа, сообщается на странице Королевской испанской футбольной федерации в Twitter.

Женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории мундиаля. До этого лучшим результатом национальной команды Испании был выход в 1/8 финала турнира. Игра на стадионе «Австралия» завершилась со счётом 1:0. В составе испанской команды отличилась Ольга Кармона.

Ранее сообщалось, что автобус с фанатами «Коринтианс» перевернулся на трассе в Бразилии, в результате автокатастрофы погибли минимум семь человек.