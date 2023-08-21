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Капитан сборной Испании по футболу Кармона узнала о смерти отца после победы на ЧМ

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Капитан женской сборной Испании Ольга Кармона узнала о смерти отца после финала чемпионата мира по футболу против команды Англии.
Капитан сборной Испании по футболу Кармона узнала о смерти отца после победы на ЧМ
  • globallookpress.com
  • © Li Yibo/XinHua

Отец Кармоны умер в ночь на 19 августа, однако спортсменка узнала о его смерти только спустя несколько часов после финала чемпионата мира 20 августа, сообщается на странице Королевской испанской футбольной федерации в Twitter.

Женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории мундиаля. До этого лучшим результатом национальной команды Испании был выход в 1/8 финала турнира. Игра на стадионе «Австралия» завершилась со счётом 1:0. В составе испанской команды отличилась Ольга Кармона. 

Ранее сообщалось, что автобус с фанатами «Коринтианс» перевернулся на трассе в Бразилии, в результате автокатастрофы погибли минимум семь человек.

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