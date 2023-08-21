В Уфе прощаются с хоккеистом «Салавата Юлаева» Амировым
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Попрощаться со спортсменом и возложить цветы пришли его коллеги, друзья, знакомые и фанаты, сообщает пресс-служба клуба.
14 августа о смерти 21-летнего Амирова сообщил агент Дэн Мильштейн. В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
Ранее пресс‑служба «Салавата Юлаева» рассказала, что уфимский клуб примет участие на турнире в Омске со специальной нашивкой в память об Амирове.