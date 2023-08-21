В Уфе прощаются с хоккеистом «Салавата Юлаева» Амировым

Прощание с хоккеистом «Салавата Юлаева» Родионом Амировым проходит на льду «Уфа-Арены».

Попрощаться со спортсменом и возложить цветы пришли его коллеги, друзья, знакомые и фанаты, сообщает пресс-служба клуба.

14 августа о смерти 21-летнего Амирова сообщил агент Дэн Мильштейн. В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее пресс‑служба «Салавата Юлаева» рассказала, что уфимский клуб примет участие на турнире в Омске со специальной нашивкой в память об Амирове.