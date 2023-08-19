Кечинов: у «Спартака» великолепные шансы обыграть «Зенит» в матче 5-го тура РПЛ

Бывший нападающий сборной России по футболу Валерий Кечинов считает московский «Спартак» фаворитом матча пятого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«У «Спартака» великолепные шансы обыграть «Зенит». Ситуация располагает к этому. Даже несмотря на проблемы в обороне у красно-белых. Но игра в атаке вселяет надежду и уверенность в собственных силах», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

По мнению экс-форварда «Спартака», «Зенит» находится не в очень хорошем состоянии».

«После ухода Малкома у них надломилась игра. И они пока что не могут найти выход из этой ситуации. Все победы даются им очень тяжело», — добавил Кечинов.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт 20 августа на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 19:30 мск.

Столичная команда с девятью очками занимает пятое место в турнирной таблице, клуб из Санкт-Петербурга (семь очков) — седьмое.

Ранее сообщалось, что более 30 тыс. билетов продано на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит».





