Турнир молодёжных команд в Уфе назван в честь Амирова

В пресс-службе «Салавата Юлаева» сообщили, что турнир молодёжных команд в Уфе назван в честь воспитанника «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Два года назад молодому игроку был вынесен тяжёлый диагноз — опухоль головного мозга. Родион до конца боролся с болезнью и был настроен только на победу во всех своих делах. Он гордость хоккейного клуба «Салават Юлаев», — написано в заявлении клуба.

14 августа о смерти 21-летнего Амирова сообщил агент Дэн Мильштейн.

В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» сыграет на турнире в Омске с нашивкой в память об умершем Амирове.