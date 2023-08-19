Турнир молодёжных команд в Уфе назван в честь Амирова
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«Два года назад молодому игроку был вынесен тяжёлый диагноз — опухоль головного мозга. Родион до конца боролся с болезнью и был настроен только на победу во всех своих делах. Он гордость хоккейного клуба «Салават Юлаев», — написано в заявлении клуба.
14 августа о смерти 21-летнего Амирова сообщил агент Дэн Мильштейн.
В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» сыграет на турнире в Омске с нашивкой в память об умершем Амирове.