Туктамышева: хотела бы попробовать себя в роли телеведущей по окончании карьеры

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, кем бы хотела работать по окончании карьеры.

«Пока ничего не отбило у меня желание попробовать себя в роли телеведущей. Не знаю, что именно хотела бы вести, этому надо учиться, требуется время. Может, какое-то шоу. Или вместе с Максимом Траньковым брать комментарии после выступлений», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.

Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее сообщалось, что Туктамышева выступит на контрольных прокатах сборной России.