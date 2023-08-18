Прощание с Амировым состоится 21 августа на арене «Салавата Юлаева»

В пресс-службе клуба сообщили, когда состоится прощание с хоккеистом Родионом Амировым.

«Церемония прощания с воспитанником «Салавата Юлаева» Родионом Амировым состоится на льду «Уфа Арены», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

14 августа о смерти 21-летнего Амирова сообщил агент Дэн Мильштейн.

В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» сыграет на турнире в Омске с нашивкой в память об умершем Амирове.