Неймар назвал причины своего перехода в «Аль-Хиляль»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар, недавно перешедший в клуб, назвал причины выбора саудовской команды.

«Я здесь, чтобы помочь лиге расти быстрее. Она уже очень сильно меняется, сделала много трансферов. Чемпионат будет очень конкурентоспособным — особенно после переходов таких новичков», — передаёт слова бразильца пресс-служба клуба в соцсетях.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из ПСЖ 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон. По информации СМИ, трансфер форварда обошёлся в €90 млн, а сам бразилец в новом клубе заработает €300 млн за два года, не считая бонусов и спонсорских контрактов.

Ранее Неймар поделился мнением о переходах звёзд футбола из Европы в клубы Саудовской Аравии.