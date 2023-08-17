В «Барселоне» заявили, что не купили Неймара из-за финансового положения
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«При нашем финансовом положении подобное подписание было невозможно. Нужно было взаимопонимание с ПСЖ», — приводит слова Деку Globo.
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из ПСЖ 15 августа.
Напомним, бразилец перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. В парижском клубе он провёл 173 матча, забил 118 мячей и сделал 77 результативных передач.
Ранее Неймар поделился мнением о переходах звёзд футбола из Европы в клубы Саудовской Аравии.