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В «Барселоне» заявили, что не купили Неймара из-за финансового положения

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Спортивный директор «Барселоны» Деку объяснил, почему клуб не смог подписать нападающего Неймара.
В «Барселоне» заявили, что не купили Неймара из-за финансового положения
  • Gettyimages.ru

«При нашем финансовом положении подобное подписание было невозможно. Нужно было взаимопонимание с ПСЖ», — приводит слова Деку Globo.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из ПСЖ 15 августа.

Напомним, бразилец перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. В парижском клубе он провёл 173 матча, забил 118 мячей и сделал 77 результативных передач.

Ранее Неймар поделился мнением о переходах звёзд футбола из Европы в клубы Саудовской Аравии.

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