Sport1: «Бавария» вернулась к варианту с подписанием де Хеа
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Как сообщает Sport1, мюнхенский клуб всё ещё хочет подыскать замену Мануэлю Нойеру до закрытия трансферного окна. После перехода вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги в «Реал», «Бавария» вернулась к варианту с де Хеа.
Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2023 год. В составе команды он становился чемпионом страны, победителем Лиги Европы и завоёвывал Кубок Англии и Кубок английской лиги.
Ранее сообщалось, что де Хеа отказался от предложения «Интера» заменить ушедшего Онана.