Sport1: «Бавария» вернулась к варианту с подписанием де Хеа

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может перейти в «Баварию».

Как сообщает Sport1, мюнхенский клуб всё ещё хочет подыскать замену Мануэлю Нойеру до закрытия трансферного окна. После перехода вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги в «Реал», «Бавария» вернулась к варианту с де Хеа.

Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2023 год. В составе команды он становился чемпионом страны, победителем Лиги Европы и завоёвывал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Ранее сообщалось, что де Хеа отказался от предложения «Интера» заменить ушедшего Онана.